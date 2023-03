Groß-Projekt Benrather Rochade Baubeginn für Schulen ist Anfang Mai

Das Tempo, mit der die Verwaltung das ehrgeizige Schulbau-Projekt in Benrath umsetzen will, hält an. In der morgigen Sitzung der Bezirksvertretung 9 (16 Uhr, Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231) stehen die Bauanträge für den Neubau des Schloß-Gymnasiums und der Realschule auf dem Grundstück zwischen Benrodestraße und Marbacher Straße.