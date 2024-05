Anti-Rassismus-Projekt in Düsseldorfer Grundschule „Fast jeder wurde schon rassistisch beschimpft“

Nur ganz wenige Finger bleiben unten, wenn man bei den Kindern nachfragt, wer in der Familie Verwandte hat, die nicht in Deutschland geboren sind. „Wir sind bunt“, sagen sie. So bunt wie inzwischen das ganze Land. Wenn tatsächlich alle Menschen mit Migrationshintergrund das Land verlassen müssten, dann, sagt Hayden (10), wäre Deutschland doch ganz schön leer. Und dann wären auch alle Freunde weg. Und wenn dann jemand von der AfD zum Arzt müsste, wäre keiner mehr da, um diesen zu behandeln, sagt ein weiterer Schüler.