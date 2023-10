Bildung in Düsseldorf Am Berufskolleg Bachstraße gibt es Distanzunterricht

Düseldorf · Am Berufskolleg Bachstraße in Düsseldorf-Bilk werden derzeit mehr als 1500 der insgesamt gut 2600 Schüler auf Distanz unterrichtet. Grund dafür sind Auffälligkeiten an einigen Decken. Wie lange die Räume noch für den Unterricht gesperrt bleiben.

27.10.2023, 13:00 Uhr

Den Distanzunterricht kennen die Schüler noch aus der Corona-Zeit. Foto: dpa/Jonas Güttler

Von Jörg Janssen

Am Berufskolleg Bachstraße werden derzeit mehr als 1500 der insgesamt gut 2600 Schüler auf Distanz unterrichtet. Grund ist eine Überprüfung sämtlicher abgehängter Decken in dem mehr als 100 Jahre alten Gebäude. Betroffen ist nur das Hauptgebäude, nicht die Dependancen in der Suitbertus- und der Martinstraße.