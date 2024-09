„Zu Fuß zur Schule“-Tag in Düsseldorf 37 Grundschulen setzen Zeichen gegen Eltern-Taxis

Sara (9) und Nikolas (9) gehen in die vierte Klasse der Katholischen Grundschule Fleher Straße – und das wortwörtlich: Ihre Schule hat als eine von 37 Grundschulen am stadtweiten „Zu Fuß zur Schule“-Tag teilgenommen, an dem Schüler auch mit dem Fahrrad und dem Roller zur Schule kommen können. Seit 2005 lädt die Landeshauptstadt zu diesem Tag ein. Die zentrale Veranstaltung des Aktionstages fand am 23. September in der Katholischen Grundschule Fleher Straße 213 statt. Neben zahlreichen präventiven Aktionen rund um den sicheren Schulweg steht im Zentrum der Aktionstage jährlich ein Wettbewerb: Dabei geht es darum, welche Schule – prozentual zu ihrer Gesamtschülerzahl – die meisten Zufußgehenden mobilisieren kann.