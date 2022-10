Digitalisierung an Schulen : Was Düsseldorfer Eltern für ein Schul-iPad zahlen sollen

Machen bald ihr Abitur am Friedrich-Rückert-Gymnasium: Für Junqi Chen und Mareike Costamagna aus der Q2 gehört die Nutzung des iPads zum schulischen Alltag. Ihre Rektorin kämpft für eine Eins-zu-Eins-Ausstattung. Foto: Georg Salzburg (salz)

Analyse Düsseldorf Ein Pilotprojekt am Rückert-Gymnasium zur Eins-zu-Eins-Ausstattung mit iPads hat für Diskussionen gesorgt, weil ein größerer Teil der Eltern die Anschaffungskosten selbst übernehmen soll. An der Schule soll das Gerät rund 600 Euro kosten, an anderen Standorten ist sogar von 800 Euro die Rede. Woran es hakt und was Familien darüber denken.