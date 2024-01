Bildung in Düsseldorf Anmeldestart an den weiterführenden Schulen

Düsseldorf · Am kommenden Montag startet das Anmeldeverfahren für die weiterführenden städtischen Schulen. Auch in diesem Jahr müssen Eltern in Düsseldorf damit rechnen, dass nicht alle Erstwünsche erfüllt werden können. Was jetzt zu beachten ist.

26.01.2024 , 14:39 Uhr

Das Bilker Geschwister-Scholl-Gymnasium erhielt 2023 bei den städtischen Gymnasien die meisten Anmeldungen im ersten Durchgang und war damit Spitzenreiter. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Jörg Janssen