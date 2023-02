Bildung in Düsseldorf Petition der Marienschule läuft gut

Wenn zum Schuljahresstart 2026/2027 Erstklässler einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben, dann wird es in vielen Grundschule eng, wie auch an den am Rheindorfer Weg beheimateten Grundschulen (katholische Marienschule und Gemeinschaftsgrundschule Henri-Dunant). Sie teilen sich den in die Jahre gekommenen und zu kleinen Gebäudekomplex.