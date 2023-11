Gymnasium in Düsseldorf Eine Deutschlehrerin aus der Ukraine

Doch wie wurde aus einer Geflüchteten eine Deutsch- und Englischlehrerin am Gymnasium? Ihre beiden großen Mädchen meldete Lushpenko am Annette-Gymnasium an, und da fiel dann auf, dass sie perfekt Deutsch spricht. Schulleiterin Martina Weiß fackelte nicht lange und ließ sich eine passende Stelle genehmigen: „Frau Lushpenko ist für uns ein Glücksfall.“ Deren elfjährige Tochter ist in ihrer Klasse, die zwei Jahre ältere geht in eine normale Klasse, bekommt aber auch wie weitere Schüler aus der Ukraine zusätzliche Deutsch-Stunden. Das Nesthäkchen (5) ist noch in der Kita. „Ihr fällt es am leichtesten, die neue Sprache zu lernen, sagt Viktoriia Lushpenko.