Schule in Corona-Zeiten : Eine Art Normalität ist in den Schulalltag zurückgekehrt

Rath Schüler des Friedrich-Rückert-Gymnasiums in Rath wissen die Vorteile der Distanzlehre zu schätzen. In der Schule tragen viele weiterhin freiwillig Maske.

Zumindest äußerlich scheint wieder Alltag am Rather Gymnasium eingekehrt zu sein. Doch von Normalität möchte Dorothee Pietzko nicht sprechen. „Wir nähern uns an, sind aber noch ein gutes Stück entfernt“, resümiert die Schulleiterin. Die Einschränkungen dominieren nicht mehr, sind aber nach wie vor sichtbar. So wird in der kleinen Mensa noch immer kein warmes Essen angeboten, da der Platz zum Abstandhalten fehlt. Die Musikkurse finden nur in der Turnhalle ausreichend Raum zum Musizieren, und der Sportunterricht muss nach Möglichkeit im Freien stattfinden. Manche Maßnahmen, wie die versetzten Unterrichts- und Pausenzeiten haben sich nicht bewährt, dafür startet die Schule morgens aufgrund der bereits aufgeschlossenen Klassenräume deutlich entzerrter und entspannter.