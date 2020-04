Corona-Krise in Düsseldorf : Stadt will Schulen bei Bedarf Masken bereitstellen

Einige Zehntklässler der Georg-Schulhoff-Realschule in Vennhausen an ihrem ersten Schultag in der vergangenen Woche. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Düsseldorfer Schulen gehen davon aus, dass ein Normalbetrieb wie vor der Corona-Krise auf Monate hinaus nicht möglich sein wird. Dezernent sichert Schulen zu, dass sie von der Stadt Gesichtsmasken erhalten.

Eine Zwischenbilanz des Schulbetriebs in Corona-Zeiten zogen am Mittwochabend Schulleiter, Verwaltung und Politiker in einer Sondersitzung des Schulausschusses des Rates. Sprecher der Schulformen gaben eine überwiegend positive Rückmeldung zum Neustart in den vergangenen Tagen. An einigen Schulen hatten Desinfektionsmittel für die Eingangsbereiche sowie Trennwände aus Acrylglas für die Sekretariate zunächst gefehlt. Schuldezernent Burkhard Hintzsche sicherte zu, dass noch ausstehende Standorte umgehend damit versorgt werden.