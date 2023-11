Düsseldorfer Schulbau-Offensive Bis zu 140 Millionen Euro für die neue Dieter-Forte-Schule

Es wird voraussichtlich das teuerste Einzelprojekt der seit einem Jahrzehnt laufenden Düsseldorfer Schulbauoffensive: die Sanierung oder der Neubau der Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller. Experten schätzen die Summe, die dafür insgesamt benötigt wird, auf 120 bis 140 Millionen Euro. Zum Vergleich: Für das neue Luisen-Gymnasium, das 2024 an der Völklinger Straße an den Start gehen soll, werden 106 Millionen Euro veranschlagt. Für die Benrather Rochade sollen es um die 160 Millionen Euro sein. Allerdings werden hier gleich zwei Schulbauten sowie eine große Sporthalle neu errichtet.