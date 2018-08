Schulbau in Düsseldorf: Das hat sich im Sommer getan

Schulbau in Düsseldorf : Das hat sich im Sommer an den Schulen getan

Foto: Laura Ihme 8 Bilder Das tut sich an den Schulen im Düsseldorfer Süden

Düsseldorf In Benrath macht man sich bereit für den Abriss der Hauptschule, an der Koblenzer Straße sind die Neubauten bereits fortgeschritten. Steigende Schülerzahlen und ein großer Sanierungsbedarf im Bestand machen viele weitere Maßnahmen in Düsseldorf notwendig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Laura Ihme Von Laura Ihme Redakteurin Autorendetails aufklappen Laura Ihme (lai) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Düsseldorf und kümmert sich dort vor allem um kommunalpolitische Themen. zum Autorenprofil

Wenn Düsseldorfs Schüler heute nach den Sommerferien wieder zurück in ihre Schulen kommen, werden sie manche Orte verändert vorfinden: mit neuen Toiletten, umgestalteten Räumen oder frisch gestrichenen Wänden. Die Stadt nämlich hat die vergangenen Wochen gut genutzt und an zahlreichen Schulstandorten Sanierungsarbeiten vorgenommen, an Neubau-Projekten weitergearbeitet oder andere Arbeiten vorbereitet. Das ist bitter nötig: Steigende Schülerzahlen und Bauten im Bestand, die dringend saniert werden müssen, machen ein großes Engagement vonseiten der Stadt unumgänglich. Die Fakten und Maßnahmen im Überblick:



Ausgangslage „Uns beschäftigen derzeit zwei große Themen: Einerseits haben wir mehrere Pakete für den Schulausbau geschnürt und jeweils mit großer Mehrheit im Stadtrat verabschiedet und werden dafür rund 700 Millionen Euro ausgeben“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Mit Neu- und Erweiterungsbauten würde man etwa auf steigende Schülerzahlen reagieren. „Das andere Thema ist die Schulsanierung, wo wir jedes Jahr 30 Millionen Euro in die Hand nehmen.“ Alleine in diesem Jahr würden somit bis zu 180 Millionen Euro für den Schulbau investiert, das, so Geisel, sei jeder zweite Euro der städtischen Investitionen. Die Sommerferien sind dabei besonders für die Umsetzung von Einzelarbeiten ein wichtiger Zeitraum. „In den Ferien haben wir die Möglichkeit, Arbeiten durchzuführen, die lärmintensiv sind oder auch Dreck verursachen“, sagt Florian Dirszus vom Schulverwaltungsamt. Welche Arbeiten die Stadt speziell in diesem Sommer durchgeführt hat, zeigte sie jetzt exemplarisch an drei Standorten.



Hauptschule Benrath 21,4 Millionen Euro investiert die Stadt in den Neubau samt Sporthalle der Gemeinschaftshauptschule Benrath. Das hat der Stadtrat im Juli beschlossen. Ende des Jahres soll der Abriss beginnen – und Schüler und Lehrer müssen für zwei Jahre an einen Ersatzstandort ausweichen. Dieser wird seit den Ferien vorbereitet: An der Kappeler Straße, nicht weit vom alten Schulstandort entfernt, richtet die Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (IDR) gerade ein leerstehendes Bürogebäude her. Die Klassenräume wurden bereits aufgeteilt, „wir erneuern jetzt noch den Boden, ziehen eine neue Decke ein und erneuern die Elektrik“, sagt Ekkehard Vincon vom Vorstand der IDR. Sogar Chemie- und Bioräume wird es geben – laut Florian Dirszus ein Luxus für Kollegium und Schüler. Schon lange nämlich ist das marode Gebäude der Hauptschule an der Melanchthonstraße nicht mehr nutzbar, dort findet der Unterricht in Containern statt, wo solche Spezial-Räume nicht eingerichtet werden dürfen. Einziehen in den Ersatzbau soll die Schule, an der derzeit 320 Jugendliche lernen, nach den Winterferien. Die Stadt kostet dieser Umzug auf Zeit insgesamt 3,3 Millionen Euro.



KGS Itterstraße Der Schulstandort in Holthausen hat eine lange Tradition: Bereits 1880 wurde dort erstmals eine Katholische Volksschule eröffnet, heute befinden sich an der Itterstraße eine zweizügige Katholische Hauptschule sowie der zweizügige Hauptstandort der St. Apollinaris Grundschule. In den Ferien wurde nun ein neuer Raum für die Schulsozialarbeit geschaffen, Maler- und Bodenbelagsarbeiten laufen noch, die Turnhalle hat neue Duschen erhalten, bis zum Ende der Herbstferien sollen außerdem die Toiletten dort erneuert werden. In den Herbstferien wird das Lehrerzimmer renoviert. Kosten für all das: 420.000 Euro. Außerdem hat jetzt die Planung für die Sanierung der Lehrküche und des Dachs des OGS-Gebäudes begonnen.



Gymnasium Koblenzer Straße Einen Erweiterungstrakt und eine neue Dreifach-Sporthalle erhält das Gymnasium in Urdenbach, außerdem wird das Bestandsgebäude modernisiert. Anfang Januar sind die Arbeiten gestartet und schon weit vorangeschritten, im Rohbau der Sporthalle ist sogar schon ein Basketball-Korb angebracht. Im April 2019 soll alles fertig sein. Kosten: rund 14,9 Millionen Euro.



Weitere Maßnahmen Gearbeitet wurde und wird derzeit auch an der KGS St. Apollinaris, der Volker-Rosin-Grundschule, der KGS St. Michael, der Selma-Lagerlöf-Grundschule, der Carl-Sonnenschein-Grundschule, der Städtischen Realschule, am Lessing-Gymnasium und Berufskolleg, am Max-Weber- und Walter-Eucken-Berufskolleg und an der Mosaikschule.

Info Viele Beteiligte bei der Schulsanierung Programme Die Arbeiten an den Schulen werden im Rahmen verschiedener Programme durchgeführt. Diese sind der Masterplan Schulen, das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und die Schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM).



Beteiligte Realisiert werden die Arbeiten gemeinsam vom Schulverwaltungsamt mit den städtischen Tochterunternehmen IPM (führt derzeit auch noch weitere als die im Haupttext genannten Arbeiten aus) und der IDR.