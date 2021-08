Schuhmesse in Düsseldorf : Gallery Shoes setzt auf Nachhaltigkeit

Die Gallery Shoes 2019 Foto: Igedo/Gallery SHOES/Igedo Company

Düsseldorf Die Schuh-Fachmesse auf dem Böhler-Gelände bei Meerbusch beginnt am 29. August. Hunderte Marken sind dann für die Fachbesucher ausgestellt.

Das Messegeschehen in Düsseldorf zieht in diesem Sommer langsam wieder an. Nicht nur die Wohnwagenmesse Kostenpflichtiger Inhalt Caravan-Salon steht in den Startlöchern, sondern auch die Schuhmesse „Gallery Shoes & Fashion. Sie findet vom 29. bis 31. August auf dem Böhler-Gelände an der Stadtgrenze zu Meerbusch statt – ist aber im Gegensatz zum Caravan-Salon, der sich an alle Campingfreunde richtet, nur für Besucher aus der Branche zugänglich.

Mehr als 400 europäische Schuhmarken präsentieren im industriell angehauchten Flair der Hallen des Böhler-Areals ihre neuen Kollektionen. Die Besucher sind die Einkäufer von Modegeschäften, die dort ihre Sortimente für die nächste Saison auswählen. Ein besonderer Fokus wird diesmal auf dem Thema Nachhaltigkeit liegen.

Als neue Aussteller bei der Messe dabei sind nach Angaben des Veranstalters Igedo Company die Marken Björn Borg und G-Star Raw aus den Niederlanden, Calzados aus Spanien, La Ballerina aus Deutschland oder Sandro Rosi aus Italien. Zum wiederholten Mal dabei sind bekannte Hersteller wie Gabor aus Deutschland, Giorgio 1958 aus Italien oder Högl aus Österreich. „Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung in einer immer noch angespannten Zeit, in der der Markt jedoch auch wieder anzieht“, sagt Messe-Chefin Ulrike Kähler.

Das europaweite Markensegment sei in einer guten Mischung vertreten – also mit Premium-Marken ebenso wie mit dem, was die Branche knapp „Contemporary“ nennt. Also eher erschwinglichere Sortimente, die zudem häufig besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Hinzu kommen Kindermarken und Hersteller besonders bequemer Schuhe.