Plätze in Düsseldorf : Schützenplatz wird ökologischer

Düsseldorf Es sollen neue Blühwiesen entstehen, bereits angelegte Hecken ziehen seltene Vogelarten an. Auch an Heckenrosen wird gedacht.

Die Stadt will den Bereich rund um den Schützenplatz in Eller ökologisch aufwerten. Eine durchgängige dichte Hecke, wie von der Bezirksvertretung 8 gewünscht, ist dabei allerdings nur in Teilen zu realisieren. Entlang des Weges an der Südseite der Wiese wird ein neuer Blühstreifen angelegt, durch eine dichte Hecke würde dieser zu sehr beschattet, teilt das Gartenamt mit. Der Blühstreifen ist bereits beauftragt und wird noch in diesem Frühjahr 2022 realisiert. Parallel dazu wird eine weitere Blühwiese in der Grünanlage Monckartzhofweg angelegt.