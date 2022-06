Brauchtum in Düsseldorf : „Angerländer“ feiern beim Schützenfest in Wittlaer Premiere

Die „Angerländer“ nahmen erstmals in voller Besetzung in Uniform beim Festzug in Wittlaer teil. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Kompanie hat sich erst kürzlich gegründet und lief erstmals bei der Parade mit. Die wurde bei schweißtreibenden Temperaturen zum Härtetest.

Brauchtum in Dormagen : Schützenfest in Hackenbroich - so wird gefeiert

Schützenfest in Schwalmtal : So feiern die Schützen in Ungerath

Diesmal: Was gegen das Chaos am Flughafen helfen soll. Was uns auf der Rheinkirmes 2022 erwartet. Und wieso in der Schadowstraße jetzt Wasser aus dem Boden sprudelt . Jetzt hören:

Das machen die Wittlaerer Schützen in diesem Jahr mit ihrer Erbsensuppe-Aktion für „FortSchritt e.V.“ aus Flingern. Sie bieten Bewegung für bewegungsgestörte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. „Wir haben wieder 180 Liter Erbsensuppe in 360 Portionen verkauft“, so Bruderschaftsmitglied Kaspar Hilger. „Wir hatten Vorbestellungen, einige Leute sind mit Töpfen gekommen. Das Geld aus der Erbsensuppe-Aktion spenden wir seit Jahren an soziale Einrichtungen in Düsseldorf.“ So richten die Wittlaerer Schützen den Blick über das eigene Quartier hinaus. Und haben dennoch offene Augen für die Probleme vor der Haustüre.