Brauchtum in Düsseldorf Wenn Schützenfest wie Klassentreffen ist

So international wie es auf dem Messeglände in Stockum zugeht, so familiär wird dort das Schützenfest gefeiert. „Weil zwei Schausteller kurzfristig abgesagt haben, haben wir 20 Schausteller bei unserem Schützenfest. Dabei haben wir wieder darauf geachtet, dass wir vornehmlich etwas für Familien und Kinder anbieten“, erläutert der 1. Chef des St. Sebastianus Schützenvereins Stockum, Markus Stephan. „Unser Schützenfest ist eine soziale Veranstaltung im Stadtteil, die Menschen aus der Nachbarschaft friedlich zum Feiern zusammenbringt.“ Auch Menschen, deren Herz noch an Stockum hängt, die aber nicht mehr hier wohnen. „Die Leute wissen, dass unser Schützenfest immer über Pfingsten stattfindet. Es ist ein festes Datum, an dem sich Menschen, die sich nur einmal im Jahr sehen, wiedertreffen. Das ist auch eine Art Klassentreffen“, so Stephan. „Ich treffe jedenfalls immer viele Leute aus meiner Schulzeit, die ich sonst das ganz Jahr über nicht sehe.“