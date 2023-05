Brauchtum in Düsseldorf Die Schützen in Oberkassel feiern ihren 150. Geburtstag

Der St. Sebastianus Schützenverein Oberkassel feiert in diesem Jahr ein besonderes Schützenfest, denn es steht der 150. Geburtstag an – und dafür hat sich der Verein viel vorgenommen. Start ist traditionell schon an Christi Himmelfahrt (18. Mai), wenn ein großer Umzug durch Oberkassel ansteht. Mit dabei ist Regimentskönig Alexander Kluth mit Königin Laura Coppes sowie Jungschützenkönig Marc Jung. Beide gehören der „9. Gesellschaft“ an. Der Jubiläumsumzug startet um 13 Uhr und mündet in einer prächtigen Parade vor der St. Antonius-Kirche ab 15 Uhr. Danach geht es zurück auf den gut bestückten Kirmesplatz, um den Vatertag ausgiebig zu feiern.