Brauchtum in Düsseldorf Moderne Zeiten bei den Oberbilker Schützen

So gut die Vorbereitung der Kirmes bei den Oberbilker Schützen war, so gut war die Planung des gesamten Schützenfestes. Mit einem vollen Kirmesplatz ist es ja nicht getan, der Schützenzug, die Parade und das Festzelt-Programm müssen ebenfalls auf den Weg gebracht werden. So stand auch wieder das eigene Schützenfestlied auf dem Tableau. „Das machen wir seit sechs, sieben Jahren, dass wir anlässlich unseres Schützenfestes ein eigenes Lied komponieren und texten“, so Petersen. „Diesmal haben wir alles mit künstlicher Intelligenz erstellt. Es ist erstaunlich, was heutzutage alles mit KI möglich ist.“ Kein Musiker, keine Sängerin musste ins Tonstudio zur Aufnahme, alles wurde per Computer erstellt. Selbstverständlich ist der Song auch auf der Schützenwebsite (wirinoberbilk.chayns.site/ticker) zu hören.