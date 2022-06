Brauchtum in Düsseldorf : Schützenfest in Hubbelrath mit neuem Brudermeister

Düsseldorf Ab dem heutigen Freitag bis einschließlich Dienstag wird gefeiert. Höhepunkte sind der Königsabend am Samstag und die Parade vor dem Feuerwehrhaus am Sonntag.

Nun hat das Warten auch in Hubbelrath ein Ende. Am Wochenende wird das nachgeholt, was in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich war. Das Dorf ist schon festlich geschmückt, überall in den Vorgärten hängen Fähnchen, die auf das Schützenfest hinweisen. Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit dem Fassanstich, ehe der Samstag mit einem Wortgottesdienst entsprechend gediegener beginnt. Die Schießwettbewerbe starten um 16 Uhr, das Königsvogelschießen um 18 Uhr. Nach dem Großen Zapfenstreich vor der Pfarrkirche St. Cäcilia mit der Vorstellung der neuen Majestäten um 19 Uhr lädt die St. Sebastianus Schützenbruderschaft ins Festzelt zum Königsabend ein. Die Band Lödie sorgt am Freitag- und Samstagabend mit Rock- und Pop-Klassikern jeweils für den musikalischen Rahmen im Zelt.