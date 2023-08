Brauchtum in Düsseldorf Der neue König überraschte alle

Dementsprechend groß sind auch die Erwartungen, die an ihn und seine Gattin Danja, die seine Königin ist, gestellt werden. Und da bekommt das noch nicht gekrönte Haupt, der große Krönungsball wird erst am Dienstagabend im Zelt auf der Festwiese gefeiert, Respekt vor der eigenen Courage. „Ein Mikrofon und ich sind nicht die besten Freunde“, so Surlemont. Um Freundschaft zu schließen, hat der König, der seit 2008 im Himmelgeister Verein ist, jetzt ein Jahr Zeit. „Ich erwarte viel Spaß, eine schöne Zeit mit Freunden und bei Schützenfesten“, so die in Eller aufgewachsene Majestät. „Es soll ein harmonisches Jahr werden.“