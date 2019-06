Schützenfest : Alles Frauen

Flingern Wenn der St.-Rochus- und St.-Sebastianus-Schützenverein Flingern feiern, sitzen vier weibliche Majestäten auf dem Thron: Jungschützenkönigin Jasmin Giesen, Schülerkönigin Kimberly Peter, Pagenkönigin Madlen Janzen und Regimentskönigin Christa Dolinsky

Ob es das in Düsseldorf vorher in dieser Form schon mal gegeben hat, kann Schriftführerin Karin Hamacher-Gockeln nicht beantworten, „bei uns ist es jedenfalls das erste Mal. Ganz so viele andere Vereine kommen aber ohnehin nicht in Frage, denn bei dem ein oder anderen sind Frauen ja nach wie vor gar nicht zugelassen.“ Das sei in Flingern anders, bereits vor 30 Jahren wurde der Grundsatz, dass Frauen gleich zu behandeln seien, in der Satzung verankert. „Wir haben jedenfalls einen vergleichbar hohen Anteil an Frauen im Verein, der dürfte mindestens bei einem Drittel liegen“, so Hamacher-Gockeln.