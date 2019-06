Umzug in Düsseldorf Eller : Musik spielt bei den Schützen eine große Rolle

Umzug in Düsseldorf Eller

Zum Atemholen kamen die Sankt Sebastianus Schützen Eller in den letzten drei Tagen kaum. Während des Schützenfestes jagte ein offizieller Anlass den nächsten. Und auch heute gibt es mit dem Schützen- und Familientag auf der Kirmes, dem Antreten des Regimentes am Luisenheim mit Blumenübergabe und Musikdarbietungen und dem Krönungsball im Festzelt bis zum großen Zapfenstreich noch einiges zu erledigen. „Das ist bei uns alles gut durchgetaktet und funktioniert auch. Jeder weiß, wann er was zu tun hat“, meint Schützenchef Lothar Adams.