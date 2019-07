Schützen in Düsseldorf : Auf das Programm kommt es an

Schützen fällt es zunehmend schwer, Menschen auf den Festplatz zu locken. De Fetzer haben aber noch jedes Zelt zum Kochen gebracht. Foto: Woitschützke

Derendorf Bei den Schützen in Derendorf garantieren gute Bands ein volles Zelt.

Von Marc Ingel

Die Zeiten, in denen der Duft von Popcorn, das Abenteuer auf der Autoscooter-Fläche oder die Aussicht auf den ersten Kuss in der Raupe die Menschen in Scharen auf den Schützenplatz lockten, sind vorbei. Die Vereine müssen sich schon etwas einfallen lassen, um Besucher für das Fest zu interessieren. In Derendorf setzt der St. Sebastianus Schützenverein vor allem auf den Partyfaktor im Festzelt und anspruchsvolle Bands. Das wird einmal mehr deutlich, wenn am kommenden Wochenende vom 5. bis 8. Juli am Vogelsanger Weg wieder groß gefeiert wird. Zumal es ein Fest für gleich fünf Stadtteile ist, denn das Einzugsgebiet erstreckt sich von Derendorf über Düsseltal, Golzheim und Mörsenbroich bis nach Pempelfort.

Der Auftakt wurde bereits am vergangenen Wochenende gemacht, als im Rahmen des Möschesonntags die Academy Gospel Singers den Freiluftgottesdienst begleiteten. Am kommenden Freitag geht es weiter mit Vinnie Cooper, einer Coverband, die bereits im Koblenzer Umfeld musikalisch für Furore sorgte und nun auch Derendorf erobern will. Zusätzlich, damit es auch wirklich ein grandioser Abend wird, kommt ein Andreas-Gabalier-Double auf die Bühne.

An dem Samstag spielt die Band Die Mennekrather. Die Formation in großer Besetzung ist eine echte Größe im Sommerbrauchtum. Sonntags sorgen dann die Stimmungs-Garanten De Fetzer für ein brodelndes Zelt. Und obwohl es sicherlich nicht billig ist, ein solches Programm auf die Beine zu stellen, wird an allen Tagen auf Eintritt verzichtet.

Natürlich gibt es noch weitere Höhepunkte bei den Derendorfer Schützen. Der Fassanstich am Freitag zählt dazu, wenn das noch amtierende Prinzenpaar Martin Meyer und Sabine Ilbertz die Kirmes eröffnet. Meyer ist auch Baas der Derendorfer Jonges, Sabine Ilbertz ist die Vorsitzende der St. Sebastianus Reitervereinigung Düsseldorf. Der historische Festzug und die Parade am Sonntag ab 15 Uhr auf der Barbarastraße zu Ehren des Regimentskönigspaares Rolf und Margret Hebing vom Tambour-Corps Derendorf bleiben fester Bestandteil des Schützenfestes.