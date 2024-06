Brauchtum in Düsseldorf Schützen bauen Programm rund um die EM

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Königspaare, allen voran König Ralf Nitschke und seine Königin Ute. Aber auch Jungschützenkönigin Kimberly Peter, Schülerkönig Meiko Giesen und Pagenkönigin Mia Kairies wollen die Festtage natürlich genießen. Für den großen Festzug und die Parade am Sonntag ist der neue Oberst Bernhard Stoll verantwortlich, 400 Schützen, aufgeteilt in zwei Bataillone, gilt es, zu koordinieren. Zwei Tambourcorps, zwei Blaskapellen und zwei Fanfarencorps sorgen für die musikalische Untermalung. Der Festzug setzt sich um 15 Uhr am Hellweg in Bewegung, die Parade findet dann um 16 Uhr an der Liebfrauenkirche statt.