Ankündigung der Rheinbahn : Düsseldorfer Schützen fahren kostenlos zur Rheinkirmes

Schützen in Uniform dürfen 2020 kostenlos mit Bus und Bahn zur Rheinkirmes reisen (Archivbild). Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am Sonntag verkündete der Chef der Rheinbahn, dass es bei der Größten Kirmes am Rhein eine Sonderleistung für Schützen in Uniform geben wird. Und noch eine weitere Besonderheit wird es 2020 geben.

Mitglieder eines Schützenvereins, die in Uniform Bus und Bahn für die Anreise zur Rheinkirmes 2020 nutzen, fahren kostenlos. Das kündigte Rheinbahn-Chef Klaus Klar am Mittag beim Titularfest der Sebastianerschützen in der Düsseldorfer Rheinterrasse an.

Klar ist seit vergangenem Sommer Gästeschützenkönig der Sebastianer. Er sagte in seiner Festrede, Schützen dürften in Begleitung einer Person gratis fahren. Details wurden zunächst nicht bekannt.