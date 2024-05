Schützen in Düsseldorf Schützenfest in Hassels mit Kirmes und Biergarten

Es ist definitiv nicht despektierlich gemeint, wenn man Marko Kohmann und Melanie Meurer als „Feierbiester“ bezeichnet. Direkt an ihre drei Sessionen dauernde Amtszeit von 2019 bis 2023 als Quatschkopp bei der Karnevalsgesellschaft Reisholzer Quatschköpp, bei der Marko Kohmann stets an ihrer Seite war, sind die beiden nun das amtierende Königspaar bei den St.-Antonius-Schützen in Hassels. Und auch schon die Jahre davor repräsentierten die beiden, die sich im Winter- wie im Sommerbrauchtum zu Hause fühlen, ihren Schützenverein etwa als Klompenkönig, Jubiläumskönigin oder Kompaniekönigspaar. Bevor sie nun am Dienstagabend von ihren Nachfolgern André und Claudia Kupferschmidt abgelöst werden, wird das Paar noch einmal kräftig feiern und sich feiern lassen. Höhepunkt für die beiden ist am Sonntag (ab 15 Uhr) der große Festumzug durch den Stadtteil und die Parade am Denkmal.