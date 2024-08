Schützenfest im Düsseldorfer Süden Königspaar aus Stroh wirbt für das Brauchtum

Das ländlich geprägte Itter ist bereits für den Schützenfest-Auftakt, der mit dem Umzug der „Goldenen Mösch“ am Sonntag begann, festlich geschmückt. Doch neben unzähligen Wimpeln und Fahnen präsentiert sich im Dorf in diesem Jahr eine besonders liebenswerte Attraktion. Zu Ehren der Regentschaft von Klompenkönigspaar Heike Kuhlmann und Michael Kieler und nicht zuletzt wegen des 100-jährigen Bestehens der St. Hubertus Schützenbruderschaft in Itter haben sich Mitglieder der Wildschütz-Kompanie, genau genommen deren Ehefrauen, etwas Besonderes einfallen lassen. Ein Strohpuppen-Paar „Heike und Michael 2024“ steht auf einer Wiese des Pferdehofs Teitscheid Am Broichgraben, das dem noch amtierenden Klompenkönigspaar, das exakt vis-à-vis wohnt, sehr ähnlich sieht. Gleichsam jeden Morgen, zumindest für die Zeit des Schützenfestes, sieht das Paar nun auf sein grüßendes Double.