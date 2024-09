Aktiv im Winter- und Sommerbrauchtum Hammer Fanfarencorps spielt bei Schützenfest und Karneval

Gegründet wurde die Gruppe 1959 und spielte über die Jahrzehnte schon in der ganzen Welt. So gab es bereits Konzerte in Osaka (Japan), Calgary (Kanada), Moskau (Russland), Johannesburg (Südafrika), Payerne (Schweiz), auf Teneriffa (Spanien), in Berlin und Leipzig. Der Auftritt in Osaka fand 1970 im Rahmen der Weltausstellung statt; damals standen mit dem Fanfarencorps unter anderem Max Greger und Freddy Quinn auf der Bühne. Schäfer erzählt: „Mein Vater hat die Auslandsreisen nach Indien, Kanada und in die Schweiz noch miterlebt. Unsere letzte Auslandsreise ist aber tatsächlich schon ein paar Jahre her. Vielleicht ändert sich das ja in Zukunft mal wieder.“