Ärger über Brauchtum in Düsseldorf „Es ist schon mal eine Tomate geflogen“

In Oberbilk hat der Schützenverein schon einmal die Zugstrecke seines Festzuges geändert, um Konflikte mit Anwohnern zu vermeiden, die Bilker Schützen wurden beim morgendlichen Wecken mit Wasser überschüttet und haben deshalb diese Tradition komplett eingestellt, in Derendorf pöbelte eine Anwohnerin in den sozialen Medien über die Schützen, nachdem sie sich durch das morgendliche Wecken gestört fühlte und in Kalkum wurde im vergangenen Jahr sogar die Polizei gerufen. „Nach uns wurde auch schon einmal mit einer Tomate geworfen“, sagt Philipp Stecher vom Spielmannszug Angermund.