Brauchtum in Düsseldorf : Derendorfer Schützen sammeln alte Handys ein

(arc) 2020 ist ein Jahr ohne Schützenfeste in Düsseldorf. Auch die Derendorfer Sebastianer mussten von der Parade bis zum Königsschuss alles absagen. „Dennoch möchten wir uns zumindest weiterhin sozial engagieren und rufen zu einer Handy-Sammelaktion auf“, sagt Geschäftsführer Heiko Fühles.

Über die Stiftung „It’s for kids“ aus Hilden wollen die Derendorfer Schützen alte und defekte Handys einsammeln, um so wertvolle Rohstoffe aus den Geräten wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. „Es wird für jedes Gerät eine Summe an die Stiftung überwiesen, das Geld kommt direkt bedürftigen Kindern zugute“, erklärt der 1. Chef Dirk Schurse.