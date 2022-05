Brauchtum in Düsseldorf : Die Schützen in Oberkassel feiern

Düsseldorf Von Donnerstag bis Sonntag wird das Schützen- und Volksfest gefeiert. Allerdings mussten beim Neustart nach der Zwangspause einige Hürden genommen werden.

Zwei Jahre mussten die Aktiven und die Anhänger des St. Sebastianus-Schützenvereins von 1873 Oberkassel auf das Fest auf den Rheinwiesen verzichten. In diesem Jahr aber stehen sie auf der „kleinen Rheinweise“ an der Oberkasseler Brücke in den Startlöchern. Von Donnerstag (Himmelfahrt) bis Sonntag feiert der Verein das traditionelle Schützen- und Volksfest.

Dass die Schützen am Freitag mit dem Schießen auf die Königsvögel beginnen, hat Tradition. Ab 14 Uhr starten parallel der Senioren-Kaffee und der Kindernachmittag. Der Schuss auf die Platte wird gegen 17.30 Uhr erwartet, die dann feststehenden neuen Könige werden am Abend gekrönt – mit Max Weyers und einem DJ, die für Stimmung im Festzelt sorgen werden.

Mit einem Highlight, dem dritten „Düsseldorfer Gänsereiten“, geht das Schützenfest am Samstag weiter. Dieser vor rund 400 Jahren aus Spanien importierte und in die Neuzeit versetzte Brauch um den Kampf mit einer Plastikgans ist beliebt. Die Königskette wird am Abend verliehen, unter anderem mit Musikgruppen wie Swinging Funfares und Alt Schuss. An allen Tagen ist der Eintritt frei.