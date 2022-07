Brauchtum in Düsseldorf : Oberbilker Schützen haben eine eigene Kneipe

Schützen-Chef Torsten Petersen ist neuerdings auch Hobby-Gastronom. Acht Schützen teilen sich den Job hinter der Theke. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Der Verein hat das Brauhaus an der Stoffeler Straße übernommen. Geöffnet wird das „Vereinswerk 1848“ aber nur für Veranstaltungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Schützenfest ist ein Zuschussgeschäft, bei dem die Vereine zwangsläufig ein Minus machen. Wer über ein eigenes Schützenhaus verfügt (Bilk, Eller, Flingern) kann sich da schon mal glücklich schätzen. Die Oberbilker haben so etwas nicht. Dafür kann der St. Sebastianus Schützenverein jetzt eine eigene Kneipe sein Eigen nennen. Dass der Eigentümer der Immobilie an der Stoffeler Straße 2 gleichzeitig der Protektor des Schützenvereins ist, war da sicher schon mal hilfreich, „dennoch war das für uns natürlich ein großer Schritt, der genau überlegt sein wollte“, sagt der 1. Schützenchef Torsten Petersen.

Als der letzte Wirt vom Bierhaus (gab es in unterschiedlichen Namensvariationen) raus war, bot Anton Wiese die Kneipe „seinen“ Schützen an. „Uns war eigentlich schnell klar, dass wir das machen wollen, aber nicht im Dauerbetrieb“, sagt Petersen. „Das Konzept Kneipe in der klassischen Form ist gerade in dieser Zeit zu riskant.“ Stattdessen wird nun auf Anfrage geöffnet, für Versammlungen, Feste, und es müssen auch nicht unbedingt Schützen sein, die buchen, vom Bürger- über den Karnevalsverein bis zu Privatpersonen ist alles denkbar. Personal gibt es nicht, „das machen wir dann ehrenamtlich selbst“, beziffert Petersen den Kreis der Hobby-Gastronomen auf aktuell rund acht Kameraden.

Info Feiern für bis zu 100 Personen Auslastung Die Gaststätte bietet Platz für gut 50 Personen und kann alternativ auch mit Saal (maximal 100 Personen) und Innenhof betrieben werden. Außerdem stehen ein Dartautomat und eine Kegelbahn zur Verfügung.



Kontakt „Vereinswerk 1848“, Stoffeler Straße 2, Telefon 15807331, Mail vereinswerk@wirinoberbilk.de, wirinoberbilk.chayns.net

Ein neuer Name war für die brauereiunabhängige Kneipe schnell gefunden: Vereinswerk 1848 (natürlich das Gründungsjahr des Schützenvereins), „auch wenn San Sebastianus auch eine Option war“, sagt Petersen. Gut zwei Monate haben die Oberbilker Schützen die etwas heruntergekommene Gaststätte renoviert, gestrichen, haben geputzt, neue Möbel beschafft, die Theke lackiert, eine neue Beleuchtung installiert, der Großteil in Eigenleistung, „und das Meiste hat der Eigentümer übernommen“, so der Chef.

Auf lange Sicht will Petersen nicht ausschließen, dass man sich auch einen Wirt sucht, Personal einstellt, „wir wollen aber erst mal klein anfangen, die Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilen“. Denn so eine Kneipe macht vom Einkauf über den Service bis zum Putzdienst schon viel Arbeit für eine Gruppe mit lediglich marginaler gastronomischer Erfahrung, die das nur so aus Spaß und nebenher macht. „Wir wissen auf jeden Fall, wie es nicht sein sollte, das ist ja schon mal ein Anfang“, berichtet Petersen von vielen schlechten Erfahrungen.

Das Glas Schlösser vom Fass ist für 1,60 Euro fast geschenkt, dazu gibt es Flaschenbier von sämtlichen Düsseldorfer Hausbrauereien plus Flensburger Pils. Auf Küche verzichten die Oberbilker Schützen, „die Auflagen dafür waren uns zu hoch“, so Petersen, der das Ziel mit dem Vereinswerk ganz nüchtern sieht: „Wir wollen mit einem Gewinn hier unser generelles Minus ein klein wenig auffangen.“

Auch der große Saal kann gemietet werden. Foto: Marc Ingel

Bald stehen weitere Umbauarbeiten an, die Rigipswand zum Saal soll durch eine Art Rolltor ersetzt werden. Denn ja, es gibt nicht nur die Kneipe, sondern auch einen ziemlich großen Saal (plus eine kleine Innenhof-Terrasse), der den Schützen schon seit längerem als Schießstand dient, der aber bei Bedarf problemlos zur Seite geräumt werden kann. Der Saal hat nicht nur einen eigenen Eingang, sondern auch eine eigene Schankanlage. „Theoretisch können wir also zwei Veranstaltungen parallel durchführen, wobei sich die Gäste im Saal auch selbst bewirten können – vorne also zum Beispiel Omas Geburtstag und hinten die große Taufe“, zeigt sich Schützenchef Torsten Petersen schon ganz als ausgefuchster Geschäftsmann.

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Was steckt hinter Ex-OB Geisels sehr persönlichem Brief an OB Keller? Wie hat ein Kran in der Altstadt für Ruhe gesorgt? Und wieviel Düsseldorf steckt in der neuen Netflix-Serie ? Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!