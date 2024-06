Schützen feiern mit Umzügen, Musik und Public Viewing Das Paar in der Kutsche ist das Fotomotiv des Tages

Tags zuvor, als die Deutsche Mannschaft zur Eröffnung gegen die Schotten antrat, hatten sich die Bilker Schützen schon darauf eingestellt, dass ihr großes Fest in diesem Jahr unter anderen Vorzeichen stehen würde als sonst. Also hatten sie die EM einfach ins Festprogramm mit aufgenommen. Zum Kick off des großen Festes mit dem beliebten Format „Bilk live“ stand diesmal kein Top-Musikact wie Brings auf der Bühne, sondern Public Viewing auf der Agenda. Aber so ganz ohne Musik sollte es dann doch nicht gehen. Die Düsseldorfer Rockband Inferno heizte ordentlich ein, vor allem nachdem die deutsche Elf gegen die Schotten abgeräumt hatte.