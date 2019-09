Großer Umzug : Eine Parade für alle Generationen

Holthausen Die Königin grüßte das Publikum mit Kusshänden. Das Wetter spielte mit und lockte viele Schaulustige nach Holthausen.

Dass eine Holthausener Schützin die Königscheibe mit sicherer Hand getroffen hat und als amtierende Königin die Parade abnimmt, darüber ist Zuschauer Werner Kobler nicht informiert. Nach kurzer Verwunderung meint er: „Es sind ja auch in der Politik immer mehr Frauen an der Macht“. Derweil steht Schützenkönigin Waltraut Chung von der Gesellschaft Diana in blau-schwarzer Uniform und mit Königskette auf einem kleinen Podest und grüßt die vorüberziehenden Gesellschaften und benachbarten Schützenvereine mit Kusshänden. Neben ihr hat sich ihr Schützenbruder und Prinzgemahl Helge Gatzen postiert. Sonne und Wolken liefern sich noch einen kleinen Wettstreit, als am Sonntag zwischen Henkel- und Kölner Landstraße zahlreiche Schaulustige die farben- und musikprächtige Parade des St. Sebastianus-Schützenvereins Holthausen erleben.