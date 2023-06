Brauchtum in Düsseldorf Bilker Schützen feiern mit Brings und richtiger Kinder-Kirmes

Das Schützenfest erstreckt sich von Freitag bis Dienstag, Höhepunkte gibt es natürlich viele: Ein erster Festzug setzt sich am Samstag ab 15 Uhr an der Morsestraße in Bewegung, am Abend bestimmen die Jungschützen das Programm. Kurz vor 14 Uhr am Sonntag zieht der große Historische Festzug in Bilk von der Bilker Allee zur Parade an der Benzenbergstraße, es schließt sich das Vogelschießen an, am Abend spielen die Swinging Funfares im Zelt. Am Montag steht ab 15 Uhr der Familiennachmittag im Fokus, und am Dienstag wird schließlich ein neuer König ausgeschossen, der gegen 18.30 Uhr feststehen sollte. Dann heißt es auch für das Königspaar Dominik und Sarah Walterbach, Abschied zu nehmen.