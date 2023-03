Kultlokal in Düsseldorf-Hassels Schütze Niklas Latz führt das Am Denkmal

Auf der Karte bilden Getränke das Hauptangebot, später soll noch eine kleine Speisekarte hinzukommen. „Die Küche und alles stehen schon, aber wir gehen da einen Schritt nach dem anderen“, sagt Latz. Er steht meist selbst am Tresen, immer wieder unterstützen ihn aber Freunde. Seinem aufmerksamen Blick entgeht kein leeres Glas im Gastraum. Die Gäste sind zufrieden, lachen miteinander oder spielen am Spielautomaten. Prinzipiell geht es im von Latz weitergeführten Am Denkmal um die Gemeinsamkeit. „Das ist in Hassels so. Man sagt einfach ,Wir treffen uns am Denkmal’“, sagt Latz. Egal ob es danach in die Altstadt weitergehe oder die Gäste in Hassels blieben: „Man muss sich nicht mal verabreden, sondern trifft hier immer jemanden. Das sorgt den ganzen Tag über für einen ständigen Wechsel der Gäste, jeder passt hier auf jeden auf. Das macht einfach richtig Spaß“, sagt Niklas Latz.