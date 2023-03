Messe für Schüler in Düsseldorf Unterstützung für Schüler beim Einstieg in den Beruf

Mehr als 20 Handwerksberufe bieten nicht nur Informationen, sondern auch praktische Aufgaben an. So werden bei den Metallbauern Rosen aus Blech geschmiedet, die Tischler bitten darum, einen „Seilhieb mit kantigen Kreuzschlägen“ zu sägen, und bei den Malern und Lackierern kann man mit einer Airbrush-Pistole Taschen verschönern und per „Virtual Reality“ Wände streichen. Eingeführt in diese Technik werden die Schüler und Schülerinnen von der Auszubildenden Katja Kuznetsov (1. Lehrjahr). „Als ich in der achten Klasse war, kamen mal Maler in unsere Schule“, erinnert sich Kuznetsov. „Ich habe ein einwöchiges Praktikum gemacht und anschließend den Ausbildungsvertrag unterschrieben.“