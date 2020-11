Bildung in Düsseldorf : Schüler werden zu Digitalexperten

Bildung in Düsseldorf

Stockum Die Initiative Pacemaker macht Schüler und Lehrer des Max-Planck-Gymnasiums zu Fachleuten. Sie sollen ihre Schule im digitalen Unterricht unterstützen.

Die Lernplattform soll sowohl für Schüler als auch für Lehrer leicht verständlich sein, wofür Workshops durchgeführt wurden, wie Schülerin Alexa Beketow sagt: „In den Workshops haben wir ein Anwendungsvideo für Schüler und Lehrer gedreht, um das Programm zu erklären. Das wurde von allen direkt angenommen“, erklärt die Neuntklässlerin und freut sich. Mitschüler Ben Bleck ergänzt: „Wir haben in den Workshops unseren Einfluss auf die Digitalisierung reflektiert und sind zu dem Entschluss gekommen: Wir wollen etwas ändern. Unsere Ideen konnten wir dann praktisch umsetzen.“ Die Workshops der Ini­tiative sollen dabei helfen, Schüler auf die digital geprägte Arbeitswelt durch einen mit digitalen Hilfsmitteln sinnvoll unterstützten Unterricht vorzubereiten.

Aber nicht nur die Schüler werden in puncto Digitalisierung fit gemacht. Auch neun Lehrer des Max-Planck-Gymnasiums entwickeln im Rahmen einer Fortbildung in einer Unterrichtswerkstatt Konzepte, wie sie ihren Unterricht auf sinnvolle Weise digitaler gestalten können – etwa mit der Erstellung von Erklär-Videos oder in der Nutzung von Online-Lernplattformen.