Europatag in Düsseldorf Schüler lernen Europa kennen

Die St.-Bruno-Grundschule feierte, wie viele andere Schulen und Institutionen, in dieser Woche den Europatag. Die rund 200 Schüler wurden dafür jeweils in zehn Projektgruppen eingeteilt, um viel über Europa und die dazugehörigen Länder zu lernen. In jedem Raum stand etwas anderes auf dem Programm: In einem Klassenzimmer drehte sich etwa alles um europäische Künstler, in einem anderen um Musik oder Sport und in einem weiteren Zimmer wurde gekocht und gebacken.