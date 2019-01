Charity-Aktion: 1000 Klimmzüge fürs Regenbogenland

Schüler des Heinrich-Hertz-Berufskollegs haben Sport getrieben und dabei 3500 Euro gesammelt.

(ctri) Gerade rund um Weihnachten und den Jahreswechsel versuchen viele Schulen, mit Kuchenverkäufen oder Spendenaktionen Geld für Bedürftige oder karitative Zwecke zu sammeln. Auch das Heinrich-Hertz-Berufkskolleg hat sich in diesem Jahr wieder engagiert – und zwar mit einer ungewöhnlichen Aktion. Da Spendenläufe im Winter für gewöhnlich keine angenehme Sache sind, betätigten sich die Berufsschüler auf anderweitigem Wege für einen guten Zweck. Unter dem Motto „1000 Klimmzüge für das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland“ verbrachten die Schüler, die sich hauptsächlich aus Auszubildenden der Elektrotechnik im ersten Lehrjahr zusammensetzten, am vergangenen Mittwoch einen ganzen Nachmittag an der Stange. Ziel der Aktion war es, möglichst viele Klimmzüge machen zu können. Denn für jeden „gezogenen“ Klimmzug spendeten das Berufskolleg und die Elektroinnung Düsseldorf je drei Euro an das Regenbogenland.

„Das Handwerk ist in der Regel eine körperliche Betätigung, weswegen Handwerker auch einigermaßen sportlich sein müssen. Da passt so eine Benezfizaktion ganz gut ins Bild. Schließlich sind das doch junge, dynamische Burschen“, sagt Lehrer Atila Saltik. Über 230 seiner Schüler beteiligten sich an der Aktion. Ein voller Erfolg, wie der Bereichsleiter und Koordinator des Berufskollegs zu seiner Zufriedenheit feststellen konnte. Über 3500 Euro kamen so zusammen, die durch eine freiwillige Nikolaus-Spende der Schüler noch um einige Euro erhöht werden konnte. Für die Berufsschüler war die sportliche Aktion gleichzeitig verbunden mit einem Infotag, an dem sie sich über Weiterbildungsmöglichkeiten in ihrer Branche informieren konnten. Georg Eickholt, Ehrenobermeister der Elektroinnung, freute sich über das gesteigerte Interesse am Elektrohandwerk. „Wir konnten die Anzahl von Auszubildenden gegenüber dem letzten Jahr steigern. Das ist wichtig, denn wir brauchen die Fachkräfte“, sagte Eickholt. Mit 183 Betrieben und über 1350 Beschäftigten stellte die Düsseldorf Elektroinnung die größte in ganz Nordrhein-Westfalen da.