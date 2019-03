Düsseldorfer Schüler entwickelt Apps : Mit 17 schon ein Software-Talent

Düsseldorf Gemeinsam mit Freunden entwickelt Nils Reichardt einen digitalen Schulplaner für Lehrer, Schüler und Eltern.

Nils Reichardt weiß genau, was er will. Das kann noch lange nicht jeder von sich behaupten und schon gar nicht jeder 17-Jährige. In sechs Wochen wird der Schüler des Lessing-Gymnasiums zusammen mit seinen Freunden Jonas Sander und Henry Silderhuis ein Unternehmen gründen. Mit „Codingbrain“ steht der Name der Firma bereits fest, das erste Produkt namens „Sharezone“, ein digital-vernetzter Schulplaner für Lehrer, Schüler und Eltern, ist fertig. Deshalb verzichtet der App-Entwickler Reichardt auch auf die Fortsetzung seiner vielversprechenden Leistungssportkarriere. Für Schalke 04 ging er noch vor kurzem bei der Deutschen Leichtathletikmeisterschaft über die 1500-Meter-Distanz an den Start und wurde in seiner Altersklasse Sechster. „Er ist definitiv ein Lauftalent“, urteilt sein Ex-Trainer Andrè Pollmächer. „Seine Entwicklung war besser als erwartet. Aus ihm hätte etwas werden können.“ Pollmächer, der 2014 noch für den Düsseldorfer Club Rheinmarathon startete und Achter bei der Marathon-Europameisterschaft wurde, bedauert Reichardts Entscheidung, mit dem Sport aufzuhören. „Ja, es ist schade, aber ich kann es verstehen. Auf die Karte Leistungssport zu setzen, ist immer ein Wagnis, besonders wenn man so eine Kernkompetenz besitzt wie Nils“, so Pollmächer. Seit Ende Februar muss Reichardt also nicht mehr um halb fünf morgens aufstehen und 15 Trainingskilometer hinter sich bringen. Jetzt kann er sich auf Schule, da steht im kommenden Frühjahr das Abitur an, und App-Entwicklung im eigenen Unternehmen konzentrieren. Sander und Silderhuis sind bereits 18 Jahre alt, damit voll geschäftsfähig, nehmen die kleine Verzögerung ihrer Unternehmenslaufbahn aber gerne in Kauf, denn zu dritt scheint das Trio eine rosige IT-Unternehmenszukunft zu besitzen.