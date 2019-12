Hoffnung für Patienten : Schrittmacher hilft gegen chronische Schmerzen

Düsseldorf Jan Vesper hat erstmals einen Schrittmacher, der weitgehend selbstständig arbeitet, implantiert.

Für Jan Vesper ist das neue Gerät ein Quantensprung in der Behandlung von chronischen Schmerzen. Der Leiter der Sektion Funktionelle Neurochirurgie und Stereotaxie an der Klinik für Neurochirurgie der Düsseldorfer Uniklinik hat erstmals in Europa einem Patienten einen Schrittmacher gegen Nervenschmerzen implantiert, der fast alles automatisch macht: „Er empfängt die Schmerzsignale auf Rückenmarksebene, zeichnet diese Messwerte auf, speichert sie und sendet automatisch die richtigen Stromimpulse.“

Bei der Rückenmarksstimulation werden ein oder zwei Stimulationselektroden in den Rückenmarkskanal der Wirbelsäule gesetzt. „Sie werden an einen Stimulator – den Schmerzschrittmacher – angeschlossen, der schwache elektrische Impulse an das Rückenmark sendet“, so Vesper. Durch diese Stimulation werden die Schmerzimpulse blockiert und nicht mehr an das Gehirn weitergeleitet. Der Patient hat zwar weiter Schmerzen, spürt sie aber somit nicht mehr: „Wir tricksen mit der Technik das Gehirn quasi aus.“