Unterbacher See : Schon Optimisten flößen Respekt ein

Unterbach Als Jonas aus dem Segelboot krabbelt, leuchten seine Augen. Einige Minuten zuvor hatte sich der Fünfjährige noch verschreckt an Papas Hose geklammert. „Die Dimension des Unterbacher Sees hat ihm Respekt eingeflößt“, verrät Vater Hans-Jürgen Klausener.

„Die kurze Zeit auf dem spiegelglatten Wasser bei der leichten Brise hat seine Meinung aber gedreht.“ Pech nur für Jonas, er muss noch drei Jahre warten, bevor er in der Segelschule am Unterbacher See den Opti-Schein (Segelschein für Kinder) machen darf. „Ab acht Jahren können Kinder bei uns den Anfängerkurs und damit den Opti-Schein machen. Ab zwölf Jahren ist der Grundschein für Erwachsene im Angebot. Und ab 14 Jahren kann man bei uns den Sportbootführerschein erwerben“, erläutert die Leiterin der Segelschule, Silke Krüger. So wie Jonas setzen sich 200 Neugierige in die verschiedenen Boote (Optimist, Zwei-Mast-Lugger, Polyvalk, Laser Bahia, VB-Jolle, Lis-Jolle) der Segelschule. „Damit sind wir sehr zufrieden. Die ersten Anmeldungen zu Segelkursen sind auch schon eingegangen“, sagt Krüger.

Beim Tag der offenen Tür, an dem man auch Bekanntschaft mit dem überdachten Panoramaboot, einer Cocktailbar, mit dem Partyfloß und den Mannschaftskanadiern machen kann, kommen auch 320 Euro an Spenden für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zusammen. „Wer an unserem Glücksrad drehen und gewinnen will, wird aufgefordert, einen Euro für die DGzRS zu spenden“, erklärt die Segelschulleiterin. Dass man aber auch bei kleinen Segeljollen ohne die Hilfe der Seenotretter zurechtkommt, beweist Christian Langer. Der Segellehrer lässt in Ufernähe absichtlich ein Boot kentern, richtet es aus dem Wasser he­raus wieder auf und klettert hinein. Bei 15 Grad Wassertemperatur nicht das reinste Vergnügen. „Wer beim Segeln noch nicht gekentert ist, hat nicht genug geübt“, meint Langer. Für ihn schließt sich am Unterbacher See ein Kreis. „Ich habe vor 30 Jahren bei Silke meinen Opti-Schein gemacht“, sagt er.