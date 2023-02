Natur in Düsseldorf Die Schöne Aussicht wird jetzt noch schöner

Wer sich einen halbwegs aussagekräftigen Gesamteindruck von der Landeshauptstadt verschaffen und sehen will, was die Stadt alles zu bieten hat, kommt an der Schönen Aussicht nicht vorbei. In 70 Metern Höhe, nur einen kleinen Anstieg vom Staufenplatz entfernt, liegt dem geneigten Spaziergänger Düsseldorf an diesem Aussichtspunkt zu Füßen. Vom Flughafen über die Rheinbrücken bis zum Hauptbahnhof sind darüber hinaus mindestens 16 Kirchtürme zu sehen, den Fernsehturm nicht zu vergessen, und sogar die Kraftwerke am Braunkohletagebau sind zu identifizieren. Na gut, das Wetter sollte schon halbwegs mitspielen, und ein paar Bäume stehen bisweilen auch ein bisschen im Weg, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Denn einen besseren Durch-, Aus- und Panorama-Blick hat man sonst nirgends in der Stadt.