Benefiz-Versteigerung in Düsseldorf : Schön, scheußlich und rekordverdächtig

Düsseldorf Manes Meckenstock versteigerte „Schönes und Scheußliches“ für den guten Zweck.

(tino) Plötzlich platzte Manes Meckenstock der Kragen. „Mein Gott, wat seit ihr für en kniepiges Pack“, echauffierte sich Meckenstock, als die Gebote sehr niedrig blieben. „Jetzt sitzt ihr wieder auf dem Geld, dabei geht es doch um eine gute Sache.“ Der bekannte Düsseldorfer Kabarettist hatte seine Popularität genutzt und „Schönes und Scheußliches“ zu Gunsten des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes (AKJHD) versteigert. „Ich bin Kind aus einfachen Verhältnissen, aus mir ist was geworden und mir geht es gut“, erläutert Meckenstock. „Deswegen helfe ich von Herzen gerne, wenn woanders Unterstützung angesagt ist. Am liebsten bei regionalen Projekten und nicht konfessionellen Trägerschaften.“

Mehr als zehn Mal hat Meckenstock seinen guten Namen bereits in die Waagschale für die ambulante Betreuung von lebensverkürzend erkrankten Kindern geworfen, aber erstmalig war der Kabarettist mit seiner Auktion ins „Leonardo Royal Hotel“ an den Graf-Adolf Platz gezogen. „Das war für uns eine Premiere. Wir hatten etwas Angst, dass kaum jemand kommt“, gestehen AKJDH-Koordinatorin Angelika Lenker und -Ehrenamtlerin Marita Manske. Die Sorge war aber unbegründet, denn fast 150 „Schnäppchenjäger“ tummelten sich im Hotelsaal und die Auszubildenden des Hotels spendeten ihren freien Tag, um den Service zu übernehmen.

„Schnäppchen gab es jede Menge, denn kaum ein Stück der 70 Angebote wechselte zum reellen Wert den Besitzer. So wurde ein Prunkteller aus Meißner Porzellan, dessen Wert ein Antiquitätenhändler auf 400 Euro taxiert hatte, für 110 Euro abgegeben. Verramscht aber wurde nichts, wenn die Diskrepanz zwischen Wert und Geboten zu groß war, zog Meckenstock den Posten aus der Aktion zurück. „Manchmal wundert man sich, wofür die Leute Geld ausgeben und wofür nicht, resümierte Meckenstock.

Das Gesamtfazit der Auktionspremiere im Leonardo Royal Hotel aber zog Direktor Martin Franzke. „Alle sind glücklich“, meinte Franzke. „Aus meiner Sicht steht einer Wiederholung nichts im Wege.“ Und der AKJHD würde gerne wiederkommen, sammelte er doch bei der Hotelpremiere mit mit knapp 3000 Euro eine Rekordeinnahme ein.