Schön-Klinik in Düsseldorf : Patienten wegen Ausfall der Sauerstoffanlage nachts verlegt

Düsseldorf Weil in der Schön-Klinik in Düsseldorf unerwartet Teile der Sauerstoffanlage ausgefallen waren, mussten drei Patienten mitten in der Nacht in andere Krankenhäuser verlegt werden. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

In einem Düsseldorfer Krankenhaus hat eine defekte Druckluft- und Sauerstoffanlage einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Drei beatmungspflichtige Patienten hätten am späten Sonntagabend von der Intensivstation des Krankenhauses in andere Kliniken verlegt werden müssen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag.

Weitere Patienten, welche nicht direkt an das Sauerstoffsystem angeschlossen waren, seien vor Ort geblieben. Ein Techniker habe die Anlage reparieren können.

(siev/dpa)