Düsseldorfer Polizei gibt Tipps : Wie man sich gegen Schockanrufe wehrt

Susanna Heusgen leitet das Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz. Senioren sollen noch intensiver über Gefahren etwa durch Trickbetrüger informiert werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In Düsseldorf gelang es Tätern, viel Bargeld von Senioren zu erbeuten, die glaubten ihre Familie sei in Not. Susanna Heusgen leitet das Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz und gibt Tipps, was man dagegen tun kann.