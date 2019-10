Gastronomie in Düsseldorf : Schnitzel-Lokal öffnet bald

Foto: Endermann, Andreas (end) Das Lokal soll im früheren „Hausmann’s“ von Tim Mälzer eröffnen.

Düsseldorf Das „Heimwerk“ in München hat vor allem Schnitzel auf der Karte. In den nächsten Wochen eröffnet der Düsseldorfer Standort an der Hafenstraße – an dem Standort, an dem Tim Mälzers „Hausmann’s“ zu Beginn des Jahres aufgab.

Der Münchner Schnitzel-Spezialist „Heimwerk“ will seine erste Düsseldorfer Filiale in der Altstadt offenbar zeitnah eröffnen. Das Restaurant sucht mit einem Aushang, der auch vor einigen Tagen bei Facebook veröffentlicht wurde, nach Mitarbeitern für Küche, Bar und Service. Für Anfang November wurde außerdem ein Pre-Opening mit Rundgang für geladene Gäste organisiert. Auf der Webseite des Unternehmens, das bereits zwei Lokale in München betreibt, ist der Standort an der Hafenstraße ebenfalls schon gelistet.

Das Restaurant war vorher knapp vier Jahre lang die Adresse des „Hausmann’s“ von Fernsehkoch Tim Mälzer, hatte aber Anfang des Jahres geschlossen. Mälzer und sein Geschäftspartner Patrick Rüther hatten keine weitere Perspektive für das Restaurant gesehen, das ihrer Auskunft nach „nicht an einem einzigen Tag Geld verdient hat“. Man habe viel Liebe, Mühe und Geld in den Standort gesteckt.