Düsseldorf : Schnelle Pferde bei insgesamt neun Rennen

Düsseldorf Am Sonntag steigt auf der Galopprennbahn Grafenberg der vierte Königsallee-Renntag. Bei vorausgesagten optimalen Bahn- und Wetterverhältnissen erwartet der Düsseldorfer Reiter- und Rennverein bis zu 15.000 Besucher auf dem Gelände. "Wir sind stolz, dass wir den Renntag auch in diesem Jahr wieder austragen können und danken dem Verein für diese Möglichkeit", sagte Peter Wienen, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Königsallee. Um 12.30 Uhr öffnet die Galopprennbahn am Sonntag ihre Tore, das erste von insgesamt neun Rennen des Tages steigt dann um 13.50 Uhr.

Von Sebastian Kalenberg

Der Königsallee-Renntag findet in diesem Jahr zwar erst zum vierten Mal statt, hat aber seit der ersten Ausgabe treue Fans und liegt im Ranking der umsatzstärksten Rennen der Galopprennbahn bereits auf Platz zwei. Kein Wunder: Denn auch am Sonntag gehen beim "Wempe 98. German 1000 Guineas", dem Highlight-Rennen des Hauptsponsors, wieder elf internationale Spitzenstuten an den Start, die das Preisgeld in Höhe von 125.000 Euro kämpfen. Diesmal kommt dazu, dass das sonnige Wetter für gute Laune sorgen wird.

Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro, wobei jeder Besucher einen Wettgutschein über zwei Euro erhält. Zusätzlich bekommt jede Besucherin einen weiteren Wettgutschein überreicht, wenn sie am Sonntag mit Hut auf der Rennbahn erscheint.

(RP)