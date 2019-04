Porträt : Mit Liebe zum Detail

Flingern-Nord Hale Tuna macht Bräute glücklich. Die Schneiderin aus Flingern hat sich auf die Änderung von Hochzeitskleidern spezialisiert. Inzwischen entwirft die 49-Jährige auch eigene Kollektionen für Kirche oder Standesamt.

Im Februar hat sie ihr Atelier an der Lindenstraße 219 bezogen. Früher schneiderte Hale Tuna im stillen Kämmerlein, lebte von ihrem guten Ruf, wurde aber nicht gesehen. In dem Ladenlokal ist dank breiter Fensterfronten alles lichtdurchflutet, das Schwarz an den Wänden des früheren Craft-Beer-Ladens ist einem strahlenden Weiß gewichen. Schaufensterpuppen mit unschuldigen Porzellan-Gesichtern tragen von ihr umgearbeitete Brautmoden, überall sind Accessoires ausgestellt, Haarschmuck, Ohrringe, Bänder und Gürtel, auch Schleier dürfen natürlich nicht fehlen. Zwei Nähmaschinen stehen an ihrem Arbeitsplatz, im Hinterzimmer ist samt eines großen Spiegels die Umkleide untergebracht. Vorne im Laden tragen einige der Puppen den ganzen Stolz von Hale Tuna: „Ich habe mir meinen Traum verwirklicht und eine eigene Kollektion entwickelt“, sagt sie. Keine Brautkleider, „das wäre zu aufwändig, das überlasse ich anderen“, dafür verspielte Jacken, mit Jeans und Spitze, „denn Bräuten fehlt es oftmals an einem Kleidungsstück, das sie bis zum großen Moment überziehen können“, sagt die Expertin.

Der Trend, das hat sie zuletzt zunehmend beobachtet, geht weg von der pompösen Hochzeit in rauschenden Gewändern, es soll lässig, gerne auch mal sexy aussehen und womöglich soll das Outfit gar für die Hochzeit auf der grünen Wiese oder für den Strand in Thailand geeignet sein, „Schicki-Micki ist einfach out“. In Flingern fühlt sich Hale Tuna jedenfalls pudelwohl, „hier gibt es so viele individuelle Läden, man inspiriert sich gegenseitig, ich bin froh, dass ich ausgerechnet an so einer schönen Ecke von Düsseldorf fündig geworden bin“, sagt Hale Tuna, die mit ihrer Familie aber inzwischen doch lieber in Wuppertal lebt. „Da sind die Mieten einfach günstiger.“ Eigentlich arbeitet sie lieber alleine, doch bald hat Hale Tuna erstmals eine Schülerpraktikantin. „Ich bin schon sehr gespannt“, sagt die Hochzeitsschneiderin.